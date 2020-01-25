- 09:47 В Днепре на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин
- 09:39 Коронавирус стремительно распространяется по миру: первые случаи зафиксировали в Австралии и Малайзии
- 09:26 Не мог публично говорить, что самолет сбили: Зеленский рассказал о катастрофе «Боинга» в Иране
- 09:16 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафет на этапе Кубка мира
- 09:01 Повышение зарплат и штрафы: что нужно знать о новом «трудовом» законе
- 08:36 Сурков уходит из Кремля из-за Украины: что об этом известно
- 08:36 Татьянин день: самые красивые поздравления в стихах и прозе
- 08:21 Повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях: Конституционный суд принял решение
- 08:15 Меган Маркл займется политикой и хочет стать президентом США
- 07:53 Мощное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших значительно увеличилось
- 07:52 Сигаретный дым повреждает сосуды и может вызвать инсульт: как избежать сосудистой катастрофы
- 07:40 13-летняя школьница забеременела от отчима: детали шокирующего происшествия под Ровно
Коронавирус стремительно распространяется по миру: первые случаи зафиксировали в Австралии и Малайзии
Первые случаи заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, были обнаружены в Австралии и Малайзии. Так, 25 января австралийские власти сообщили, что в больнице Мельбурна находится гражданин Китая, прибывший из города Ухань 19 января, у которого было подтверждено заболевание на новый коронавирус. Больной находится в стабильном состоянии, сообщает Би-би-си.
Еще один случай заболевания новым коронавирусом был зафиксирован в Малайзии. Власти заявили о трех зараженных лицах, которые являются гражданами Китая. Заболевание было подтверждено органами здравоохранения Сингапура. Зараженными оказались 65-летняя женщина и ее двое внуков.
Всего, по последним данным, количество заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 1287 человек во всем мире. Подтвержден 41 случай смерти. Государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что коронавирус убил еще 15 человек в провинции Хубэй, где началась вспышка. Ранее Госкомитет по здравоохранению Китая сообщал, что самому молодому из умерших 48 лет, а самому старшему — 89.
Как писали «ФАКТЫ», ранее первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса были зафиксированы в Европе: один в пригороде Парижа, второй — в Бордо.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!