Мир

Первые случаи заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, были обнаружены в Австралии и Малайзии. Так, 25 января австралийские власти сообщили, что в больнице Мельбурна находится гражданин Китая, прибывший из города Ухань 19 января, у которого было подтверждено заболевание на новый коронавирус. Больной находится в стабильном состоянии, сообщает Би-би-си.

Еще один случай заболевания новым коронавирусом был зафиксирован в Малайзии. Власти заявили о трех зараженных лицах, которые являются гражданами Китая. Заболевание было подтверждено органами здравоохранения Сингапура. Зараженными оказались 65-летняя женщина и ее двое внуков.

Всего, по последним данным, количество заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 1287 человек во всем мире. Подтвержден 41 случай смерти. Государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что коронавирус убил еще 15 человек в провинции Хубэй, где началась вспышка. Ранее Госкомитет по здравоохранению Китая сообщал, что самому молодому из умерших 48 лет, а самому старшему — 89.

Как писали «ФАКТЫ», ранее первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса были зафиксированы в Европе: один в пригороде Парижа, второй — в Бордо.

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