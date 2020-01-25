Украина

Родные не приходят на свидания: в сети рассказали, как живет в СИЗО обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

В настоящее время подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко сидит в общей камере. Из соседей — всего три заключенных. Об этом рассказали в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

11 декабря 2019 года состоялось очередной заседание по делу Тарасова в Раздельнянском суде. Решением коллегии судей его перевели из изолятора временного содержания в одесское СИЗО.

Спустя месяц, 9 января 2020 года, в суд поступило ходатайство от руководства СИЗО с просьбой перевести подозреваемого в одиночную камеру в связи с угрозой для его жизни. Суд ходатайство отклонил, мотивируя тем, что оно было недостаточно обоснованным, пишет Пушкинская.

Сейчас подозреваемый находится в камере с общей массой заключенных. Жалоб или заявлений по поводу содержания от него не поступало. Что касается свиданий с родственниками, то их за время его пребывания в СИЗО не было.

Однако отмечается, что они не запрещены. Согласно законодательству, возможны три встречи в месяц на время от одного до четырех часов за раз.

Также в ведомстве добавляют, что подозреваемый в СИЗО не работает. Он может это делать по собственному желанию и с разрешения суда или следователя, однако пока к труду он не привлекался.

Как писали «ФАКТЫ», 10 декабря на судебном заседании 22-летний Николай Тарасов, который после задержания признался в убийстве девочки, заявил, что… «не убивал». А вину взял на себя, потому что полицейские его били и требовали от него признательных показаний.

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