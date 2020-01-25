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Происшествия

В Кропивницком задержали подозреваемых в расстреле адвоката возле СИЗО (фото)

14:39 25 января 2020 7
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Кропивницком правоохранителям удалось задержать преступников, которые в августе 2019 года возле здания СИЗО расстреляли адвоката и тяжело травмировали его знакомого. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска, следователями следственного управления полиции области совместно с управлением стратегических расследований, сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области, под процессуальным руководством областной прокуратуры и с привлечением спецподразделений „КОРД“, роты полиции особого назначения и „Альфа“ в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет», — говорится в сообщении.

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

«В рамках уголовного судопроизводства на территории города Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства. В уголовном производстве продолжается досудебное следствие», — добавили в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109 около 11:40 22 августа, когда он находился на встрече в кафе напротив колонии. Во время стрельбы пострадал еще один человек, который мог быть целью бандитов.

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