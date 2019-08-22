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Происшествия

Убили прямо под СИЗО: в Кропивницком расстреляли адвоката

14:39 22 августа 2019 588
СИЗО в Кропивницком
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 22 августа, в Кропивницком около полудня был убит адвокат Александр Иванов. Ранее сообщалось, что один из обвиняемых в деле об убийстве судьи Автозаводского районного суда Лободенко и мэра Кременчуга Бабаева начал давать показания.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины уточняют, что ЧП произошло на улице Куропятникова у СИЗО № 6.

Сообщается, что по адвокату стреляли из автоматического оружия из проезжающего автомобиля. Александр Иванов погиб на месте.

«Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем. Сейчас на месте преступления работает следственная группа», — говорится в сообщении.

Эксклюзивный материал об убийстве бориспольского адвоката Юрия Игнатенко и расследовании его гибели читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Адвоката зверски убили после того, как он выиграл суд: за 4 года подозреваемым так и не вынесен приговор (фото)».

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