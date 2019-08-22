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Убитый в Кропивницком адвокат мог быть случайной жертвой покушения на другого человека, — СМИ
Адвокат Александр Иванов, которого расстреляли утром 22 августа возле колонии № 6 Кропивницкого, мог быть жертвой трагического стечения обстоятельств. Об этом пишет «Утренний город».
Напомним, мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109 около 11:40, когда он находился на встрече в кафе напротив колонии. Во время стрельбы пострадал еще один человек, который мог быть целью бандитов. Злоумышленники скрылись с места преступления.
Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, преступники пытались убить мужчину, на которого уже покушались в этом году. А адвокат Иванов случайно попал под пули.
Погибший — бывший милиционер. Он работал на руководящих должностях в областном главке, в частности, заместителем начальника областного главка по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела Кировограда.
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