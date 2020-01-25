Боевики заблокировали работу ОБСЕ на участке разведения

Происшествия

Террористы «ДНР» и «ЛНР» четвертый день подряд препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ и запрещают патрулю миссии проезд в районе населенного пункта Петровское на участке разведения сил и средств. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 24 января.

«На блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе Петровского представители вооруженных формирований РФ запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту», — говорится в сообщении.

В штабе ООС отметимли, что в результате этого наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ.

«Как отмечают представители патруля СММ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей.

Также, по информации штаба ООС, боевики ведут в Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение предыдущей недели представители Миссии сообщили о 6 запусках беспилотников в районе участка разведения сил и средств «Золотой» и в 5-км зоне вокруг нее.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сотрудники СБУ разоблачили двух жительниц Лимана (Донецкая область), тесно сотрудничавших с боевиками так называемой «ДНР».

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