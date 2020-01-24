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СБУ разоблачила на Донбассе женщин — информаторов боевиков "ДНР"
Сотрудники СБУ разоблачили двух жительниц Лимана (Донецкая область), тесно сотрудничавших с боевиками так называемой «ДНР». Ранее шпиона ФСБ обнаружили и задержали в боевой бригаде ВСУ.
Как сообщили в ведомстве, обе женщины-жительницы Лимана прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный «сленг» для передачи нужных террористам данных.
Женщины собирали и средствами электронной связи передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численности, вооружении, местах дислокации и направлениях перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением.
Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.
Как сообщили в спецслужбе, одна информаторок быда задержана в Лимане в конце прошлого года. Сейчас взяли и ее сообщницу.
Во время обысков силовики изъяли доказательства, подтверждающие работу женщин на боевиков «ДНР».
Обоим задержанным сообщено о подозрении.
Контрразведчики СБУ установили также личности боевиков- «кураторов», с которыми сотрудничали задержанные.
Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ выявили схему, по которой правительственные и неправительственные структуры России финансировали так называемые «власти» на временно оккупированной территории Донбасса.
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