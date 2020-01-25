В Украине предрекли смену главарей "ДНР"-"ЛНР" из-за отстранения Суркова

Украина

Вслед за сменой куратора боевиков на Донбассе неизбежно последует и смена главарей террористических образований «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Такое мнение высказал журналист и блогер Денис Казанский, комментируя уход из Кремля путинского помощника Владислава Суркова.

«Суркова наконец-то выгнали и отстранили от украинского направления. Видимо, теперь полетят и его петрушки, пушилины, пасечники и т. д. », — считает Казанский.

В то же время есть и мнение, что со сменой куратора изменятся разве что имена кремлевских ставленников на Донбассе, но не курс российской верхушки.

Напомним, ранее политики, дипломаты и юристы высказали мнение, что может значить для Украины отстранение Путиным Владислава Суркова. Прозвучали предположения, что с новым куратором Кремль будет склонять Украину к федерализации.

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