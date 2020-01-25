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Происшествия

На Полтавщине пенсионерка вывела полицию на след телефонного мошенника

16:48 25 января 2020 331
телефонный мошенник
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В райцентре Карловка Полтавской области полиция задержала мошенника, выманивавшего деньги у доверчивых граждан с помощью «магической» фразы «Ваш сын попал в беду».

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, прибывший на Полтавщину из не подконтрольной Украине части Донбасса. Поселился в гостинице и начал с городского телефона обзванивать местных жителей с «предложениями» откупить родственников, попавших в неприятные ситуации. За две недели ему удалось «развести» двух пенсионерок: 80-летняя женщина отдала мошеннику 35 тысяч гривен, 68-летняя — 900 долларов. А вот с третьей жертвой не сложилось. 75-летняя бабушка пообещала выручить сына, якобы попавшего в ДТП, за 20 тысяч гривен. Но пока злоумышленник ехал к ней, позвонила родственникам и поняла, что это обман. Поэтому обратилась в полицию. В момент передачи денег телефонного афериста и взяли.

Пока подозреваемый находится под арестом, правоохранители устанавливают возможных сообщников — есть данные, что он «работал» не один.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 («Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему»), что максимально наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Полтавской области группу мошенников, которые выманили у жителей Украины более миллиона гривен, размещая на популярных интернет-ресурсах объявления о продаже автомобилей, сельхозтехники и бытовой техники.

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