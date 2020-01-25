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"Не теряйте веру": как поздравили Зеленского с днем рождения "слуги народа" и "Квартал 95"
Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 января, празднует день рождения. С 42-летием Зеленского поздравила родная партия «Слуга народа» и коллектив «Студии «Квартал 95».
Депутаты-«слуги» пожелали президенту «искренности и веры».
А бывшие соратники по «Кварталу 95» на этот раз в поздравлении обошлись без шуток и юмора и заявили, что поддерживают все трудные решения друга-президента.
Напомним, ранее с днем рождения мужа поздравила Елена Зеленская. Она поблагодарила супруга, что с ним всегда интересно, и пообещала, что всегда останется на его стороне.
Фото hpresident.gov.ua
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!