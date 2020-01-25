24.20 / 24.48 26.67 / 27.06
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Не теряйте веру": как поздравили Зеленского с днем рождения "слуги народа" и "Квартал 95"

16:43 25 января 2020 234
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 января, празднует день рождения. С 42-летием Зеленского поздравила родная партия «Слуга народа» и коллектив «Студии «Квартал 95».

Депутаты-«слуги» пожелали президенту «искренности и веры».

А бывшие соратники по «Кварталу 95» на этот раз в поздравлении обошлись без шуток и юмора и заявили, что поддерживают все трудные решения друга-президента.

Напомним, ранее с днем рождения мужа поздравила Елена Зеленская. Она поблагодарила супруга, что с ним всегда интересно, и пообещала, что всегда останется на его стороне.

Фото hpresident.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьянин день

Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки

Анастасия и Настя

"Злой рок": стало известно, как жизнь Анастасии Заворотнюк оказалась на волоске (видео)

Татьянин день

Татьянин день: открытки и душевные поздравления

Татьянин день

Татьянин день: самые красивые поздравления в стихах и прозе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер