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У них есть хребет и кулаки: Сенцов назвал страну, на которую должна равняться воюющая Украина
Украина должна брать пример с Израиля — страны, у которой есть свой стержень, хребет и кулаки и которая научилась защищаться. Об этом заявил бывший политзаключенный, режиссер и общественный деятель Олег Сенцов, рассказывая свое видение будущего Украинского государства. Ранее члены президентской команды также выразили готовность перенимать ценный израильский опыт в решении замороженных конфликтов.
«Мы должны научиться делать свое, не обращая внимания ни на кого. Как это делает Израиль — страна, окруженная враждебно настроенными государствами, которые каждый день требуют ее уничтожения… Там (в Израиле) семь миллионов людей, которые живут в бывшей пустыне. Где они построили успешное государство, успешную армию, успешную разведку, контрразведку, систему безопасности. И они справляются», — объяснил Сенцов в интервью zn.ua.
По мнению Сенцова, Украина, имея перед глазами пример Израиля, также должна становиться сильной экономически и политически. «Все рецепты, как этого достичь, давно придуманы… Проведение коренных реформ в нашей стране, независимая судебная система и экономическое развитие… Сильная армия, сильные правоохранительные органы, которые будут заниматься не крышеванием криминального левого бизнеса, а своими прямыми обязанностями. Точка. Без этого не будет ничего. Как нет сейчас», — подытожил режиссер.
Напомним, ранее Сенцов объяснил, почему в случае с Россией и Путиным не сработает украинская тактика добиваться мира любой ценой.
Фото Олег Сенцов/Facebook
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