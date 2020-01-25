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"Избавьтесь от нее!": СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Трамп просит "убрать" Йованович

18:10 25 января 2020 165
трамп йованович
Инф. «ФАКТОВ»

История с увольнением посла США в Украине Мари Йованович обрастает подробностями. Аудиозапись, которую обнародовал американский телеканал ABC подтверждает версию, недавно озвученную бизнесменом Львом Парнасом, фигурантом дела об импичменте. Парнас утверждал, что для отставки Йованович был единственный мотив и он связан с президентом США Дональдом Трампом.

Запись разговора Трампа, как утверждает ABC News, была сделана 30 апреля 2018 года в отеле Trump International Hotel в Вашингтоне. Предполагается, что на ужине, кроме американского президента, присутствовали бизнес-партнеры адвоката Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман. Именно тогда Парнас предположительно и заявил Трампу, что Йованович плохо отзывается о президенте США.

Трамп, чей голос, по всей видимости и слышен на записи, отреагировал резко. «Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне все равно. Уберите ее завтра. Уберите ее. Хорошо? Сделайте это» (на видео с 01.01).

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео резко отреагировал на вопрос в интервью о Йованович. Журналист пыталась выяснить, встал ли Помпео на защиту посла, когда президент Трамп требовал ее увольнения.

Трамп признавался, что не был доволен работой посла Йованович, и напоминал, что президент вправе заменить дипломата.

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