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Спорт

«Шахтер» одержал первую победу на сборе в Турции: видеообзор матча

18:22 25 января 2020 146
Шахтер Донецк
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Донецкий «Шахтер», проводящий учебно-тренировочный в Турции, провел первый контрольный матч.

«Шахтер» (Донецк) — «Лех» (Познань) — 1:0

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 46; Трубин, 68), Болбат (Кирюханцев, 68), Кривцов (Муравский, 76), Матвиенко (Хочолава, 61), Исмаили (Сиприано, 61), Степаненко (Маркос Антонио, 61), Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 68), Алан Патрик (Бондаренко, 61), Тайсон (Коноплянка, 46), Мораес (Фернандо, 46).

Гол: Кривцов (50).

После нескольких тренировочных дней подопечные Луиша Каштру сыграли спарринг с польским «Лехом», в составе которого выступает экс-игрок львовских «Карпат» украинец Владимир Костевич. Инициативой больше владел соперник «горняков» и создал достаточное количество моментов для взятия ворот. Но судьбу поединка решил единственный точный удар, который на 50-й минуте записал на свой счет подключившийся на розыгрыш углового центральный защитник донецкого клуба Сергей Кривцов.

Отметим, что досрочно завершились сборы для полузащитника «Шахтера» Манора Соломона. У израильского легионера диагностировали повторное повреждение мышц задней поверхности бедра, и на его восстановление уйдет до трех месяцев. К слову, не в лучшей форме прибыл на сборы и лучший бомбардир команды в первой части сезона Жуниор Мораес — как рассказал нападающий в интервью официальному клубному сайту, впервые в карьере он не готовился к сборам, поскольку в отпуске перенес операцию на лице.

Также в рамках первого тренировочного сбора «горняки» проведут еще три контрольных матча: 26 января против сербской «Войводины» (начало — в 16:30 по киевскому времени), 29 января сыграет с еще одним сербским клубом «Пролетер» (9:45) и 30 января с чешским «Словацко» (9:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на последней минуте проиграло «Хайдуку» в финале Gloria Cup в Турции.

Фото ФК «Шахтер»

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