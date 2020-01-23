«Динамо» — «Хайдук»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup

Спорт

В пятницу, 24 января, киевское «Динамо» сыграет четвертый контрольный матч на сборе в турецком Белеке.

В рамках международного турнира Gloria Cup подопечные Алексея Михайличенко встретятся с хорватским «Хайдуком», занимающим, как и динамовцы, второе место в нынешнем сезоне чемпионата своей страны (лидер — загрбеское «Динамо» — на 12 очков опережает команду из Сплита).

Цвета «Хайдука», кроме местных игроков, также защищают футболисты семи разных национальностей: Албании, Чехии, Австралии, Бразилии, Ливана, Нигерии и Гамбии. Также в 2019 году в команде выступал украинский защитник Александр Сваток, проведя во всех турнирах 19 матчей (голов не забивал). Сплитчане шесть раз в истории становились чемпионами страны (второй показатель после загребского «Динамо», у которого 20 титулов), правда последний раз в далеком 2005 году, и ни разу не покидали высший дивизион чемпионата Хорватии.

Отметим, что в рамках турнира Gloria Cup, в котором принимают участие три команды, «Хайдук» и «Динамо» по очереди обыграли «Вардар» из Северной Македонии — сплитчане со счетом 3:1 (Крекович, 73, 85, Текич, 83 — Мичевски, 12), а киевляне разгромили соперника 4:0 (Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуэлунд, 30, Русин, 87, с пенальти).

Онлайн-видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Хайдук» смотрите 24 января (начало — в 17:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что у «бело-синих» на первом тренировочном сборе в Турции запланированы еще два матча — 27 января с брестским «Динамо», который стал чемпионом Беларуси по итогам завершившегося сезона (шанс сыграть против своей бывшей команды будет у Артема Милевского и Евгения Хачериди), а 28 января померяются силами с вице-чемпионом Казахстана «Кайратом». Все поединки в прямом эфире покажет YouTube-канал ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» одержало первую победу в 2020 году, обыграв на сборе в Турции азербайджанский «Нефтчи».

Фото ФК «Динамо»

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