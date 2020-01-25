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«Динамо» — «Динамо» (Брест): онлайн-видеотрансляция матча киевлян с клубом Милевского и Хачериди
В понедельник, 27 января, киевское «Динамо» проведет свой предпоследний спарринг на первом сборе в турецком Белеке. Оппонентом команды Алексея Михайличенко станет чемпион Беларуси брестское «Динамо», цвета которого защищают три украинца — Александр Нойок, а также два экс-динамовца Артем Милевский и Евгений Хачериди.
Отметим, что сильнейший клуб Беларуси, которому летом предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов, на турецком сборе уже провел спарринг с «Мариуполем», сыграв с подопечными Александра Бабича вничью — 2:2 (Милевский, 36, Кравец, 46 — Кулаков, 22, с пенальти, Библик, 58).
Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Брест) смотрите 27 января (в 16:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Последним оппонентом динамовцев на первом этапе подготовки в Белеке во вторник, 28 января (в 11:00), станет вице-чемпион Казахстана «Кайрат», после чего «бело-синие» на несколько дней вернутся в Киев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подопечные Алексея Михайличенко на сборе в Турции сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), победили азербайджанский «Нефтчи» (2:1), разгромили македонский «Вардар» (4:0), а также уступили хорватскому «Хайдуку» (0:1).
Фото ФК «Динамо»
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