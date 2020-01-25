В Украине выявили крупную партию поддельных 200-гривневых купюр: как определить фальшивку

Деньги

В январе 2020 года в Украине активизировались фальшивомонетчики. Поддельные гривни, которые распространяют мошенники, отличаются высоким качеством печати. Злоумышленники даже сумели воссоздать светящиеся в УФ-лучах защитные элементы и рельефный рисунок, но «прокололись» с другими особенностями купюры.

Любимой банкнотой у фальшивомонетчиков сейчас является 200 гривен. За неполный месяц в розничной сети были выявлены «двухсотки» с 17 разными номерами, но всех их роднило указание 2014 года выпуска вместо 2007-го. Деньги были выпущены на специальной защищенной бумаге, были имитированы ультрафиолетовые защитные элементы, а рельефная печать была подделана тиснением.

В Нацбанке разослали банкам письма с советами, как выявить подделку. Как отмечают в НБУ, больше всех попасть на фальшивку рискуют население и кассиры в торговых точках. В обменниках, оснащенных детекторами с ультрафиолетовым, инфракрасным и магнитным контролем, у подделки нет шансов.

Справочник Бухгалтер911 опубликовал фото фальшивых купюр, выявленных в январе 2020 года.

Напомним, ранее мошенники чаще всего подделывали купюру 500 гривен образца 2006 года, но в последние годы приоритеты поменялись. Теперь у фальшивомонетчиков любимыми банкнотами стали «сотки» и «двухсотки».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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