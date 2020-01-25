Спорт

Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция масс-стартов на этапе Кубка мира

В воскресенье, 26 января, в словенской Поклюке гонками с массовым стартом завершится шестой этап Кубка мира по биатлону.

У мужчин на дистанцию 15 км выйдут два украинцав: у Дмитрия Пидручного 20-й стартовый номер (согласно позиции в общем зачете Кубка мира), а у Артема Примы — 24-й. У женщин на дистанции 12,5 км будет соревноваться только Юлия Джима, у которой 30-й стартовый номер, — наша соотечественница вошла в состав 30 участниц масс-старта благодаря хорошим результатам в Поклюке. Также в гонке могла принять участие и Елена Пидгрушная, но капитан нашей женской сборной отказалась выходить на старт.

В прямой трансляции мужской (начало — в 13:15) и женский (16:00) масс-старты смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

После завершения этапа Кубка мира в Поклюке биатлонисты получат двухнедельную паузу в стартах перед чемпионатом мира, который стартует 13 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы Пидручный и Меркушина завершили одиночную смешанную эстафету в пятерке сильнейших.

Фото biathlon.com.ua

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