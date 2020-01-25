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Украина

В Киеве устроили факельное шествие в честь героев Крут (фото, видео)

21:03 25 января 2020 158
шествие
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве станция метро «Арсенальная» 25 января стала точкой сбора патриотов-реконструкторов. На площади перед метро любители истории воссоздали события 102-летней давности: героические бои за завод «Арсенал» и противостояние войск УНР большевикам в 2018 году.

реконструкция

Участники акции использовали оружие с холостыми патронами.

акция

Завершилась акция традиционным факельным шествием по центральным улицам Киева.

факельное шествие

факельное шествие

С флагами, плакатами и под звуки барабанов участники шествия прошли по центру Киева до Аскольдовой могилы и памятнику героев Крут.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось факельное шествие в Киеве в честь 111-летия Степана Бандеры. Участники шествия прошли от главного корпуса КНУ им. Шевченко до мэрии Киева.

Фото Деснянська «Свобода» м. Київ/Facebook, ВО «Свобода» Київ/Facebook

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