- 22:04 В Москве за группой китайцев с температурой выслали сразу 12 бригад скорой помощи
- 21:36 "Путин определился": журналист рассказал, что стоит за отставкой Суркова и чем это грозит Украине
- 21:03 В Киеве устроили факельное шествие в честь героев Крут
- 20:50 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция масс-стартов на этапе Кубка мира
- 20:34 «Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха
- 20:23 В Украине выявили крупную партию поддельных 200-гривневых купюр: как определить фальшивку
- 19:51 «Динамо» — «Динамо» (Брест): онлайн-видеотрансляция матча киевлян с клубом Милевского и Хачериди
- 19:47 В Facebook масштабный сбой: Украина среди пострадавших стран
- 19:38 Биатлон в Поклюке: Украину дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты
- 19:14 В Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами: первые подробности
- 18:36 Отставка Суркова: главарь боевиков "ДНР" Пушилин срочно прибыл в Москву, — СМИ
- 18:22 «Шахтер» одержал первую победу на сборе в Турции: видеообзор матча
В Киеве устроили факельное шествие в честь героев Крут (фото, видео)
В Киеве станция метро «Арсенальная» 25 января стала точкой сбора патриотов-реконструкторов. На площади перед метро любители истории воссоздали события 102-летней давности: героические бои за завод «Арсенал» и противостояние войск УНР большевикам в 2018 году.
Участники акции использовали оружие с холостыми патронами.
Завершилась акция традиционным факельным шествием по центральным улицам Киева.
С флагами, плакатами и под звуки барабанов участники шествия прошли по центру Киева до Аскольдовой могилы и памятнику героев Крут.
Напомним, 1 января в Киеве состоялось факельное шествие в Киеве в честь 111-летия Степана Бандеры. Участники шествия прошли от главного корпуса КНУ им. Шевченко до мэрии Киева.
Фото Деснянська «Свобода» м. Київ/Facebook, ВО «Свобода» Київ/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Теперь Танечка": любовника экс-жены Джигарханяна заметили в обществе новой пассии, 40-летней миллионерши
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?