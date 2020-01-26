Импичмент Трампа: в США опубликована видеозапись скандальной встречи с беседами об Украине

Политика

Американские журналисты опубликовали полную версию записи, сделанной во время частного ужина с участием президента США Дональда Трампа, его личного адвоката Рудольфа Джулиани и бизнесмена Льва Парнаса в апреле 2018 года.

На записи человек с голосом Дональда Трампа за несколько минут до того, как потребовать отставки тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, спрашивает у присутствующих, «насколько долго они, — речь идет об Украине, — продержатся в войне с Россией».

Личность человека, который вел видеосъемку, неизвестна. На первых минутах опубликованной записи журналистам удалось заметить президента США Дональда Трампа; фигуру, похожую на Льва Парнаса; а также таблички за обеденным столом с именами сына американского лидера Дональда Трампа-младшего и соратника Джулиани Игоря Фрумана.

«Запись противоречит заявлениям президента о том, что он не был знаком с соратниками Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, ключевыми фигурами в расследовании [по делу о его импичменте], которым в прошлом году были предъявлены обвинения в связи с [незаконным] финансированием его президентской кампании», — пишут журналисты, обнародовавшие запись.

Как писали «ФАКТЫ», история с увольнением посла США в Украине Мари Йованович обрастает новыми подробностями. Ранее американский телеканал ABC обнародовал аудиозапись, которая также подтверждает версию, недавно озвученную бизнесменом Львом Парнасом, фигурантом дела об импичменте. Парнас утверждал, что для отставки Йованович был единственный мотив и он связан с президентом США Дональдом Трампом.

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