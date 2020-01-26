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Мир

Число жертв землетрясения в Турции достигло 36: опубликовано видео спасения людей из-под завалов

17:30 26 января 2020 133
Землетрясение
Инф. «ФАКТОВ»

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в турецкой провинции Элязыг продолжает расти. По состоянию на 26 января зафиксирована смерть 36 человек.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что сейчас продолжаются поиски еще шестерых людей, находящихся под обломками разрушенных домов, сообщает Deutsche Welle.

В свою очередь, телеканал NTV сообщил, что пропавшими без вести считаются 14 человек. Надежды найти под завалами живых людей угасают за холодной погоды — ночью столбик термометра опускается до минус десяти градусов по Цельсию. В поисковой операции участвуют четыре тысячи спасателей. По данным властей, экстренным службам удалось спасти жизни 45 человек.

Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, ранения в результате землетрясения в целом получили 1607 человек. Из них 104 человека находятся в больницах, 13 человек — в тяжелом состоянии.

По данным властей, около 15 000 человек сейчас размещены в спортзалах и школах. Многие люди до сих пор не решаются вернуться в свои дома, опасаясь повторного землетрясения. С пятницы в провинции было зафиксировано 714 подземных толчков.

В сети опубликовали видео, как людей достают из-под завалов.

Как писали «ФАКТЫ», землетрясение магнитудой 6,8, эпицентр которого находился в турецкой провинции Элязыг, произошло около девяти часов вечера 24 января. В результате землетрясения было разрушено 76 зданий, 645 домов были сильно повреждены. Подземные толчки также ощущались вблизи границ с Ираком и Сирией.

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