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Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 14 (новые видео удара стихии)

0:42 25 января 2020 65
Землетрясение в Турции
Инф. «ФАКТОВ»

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в провинции Элязыг на востоке Турции, увеличилось до 14 человек.

«По крайней мере 14 человек погибли и ещё 225 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в восточной части Турции», — говорится в сообщении Управление по ЧС и стихийным бедствиям страны.

Спасатели уточняют, что согласно первым данным, восемь человек умерли в Элязыге, 12 человек получили ранения, 6 человек погибли в Малатье, 45 человек получили ранения.

При этом губернатор Малатьи Айдын Баруш в эфире телеканала NTV сообщил о 90 пострадавших в провинции.

По его данным, землетрясение началось в районе 20:55, магнитуда подземных толчков достигала 6,8. Их эпицентр находился в районе города Сивридж в провинции Элязыг. В общей сложности было разрушено более 100 жилых домов.

Отмечается, что пострадали постройки не только в крупных населённых пунктах, но и там, куда пока экстренные службы не могут добраться. По словам представителей властей, во многих местах под завалами могут находиться люди, в результате чего число жертв в будущем может вырасти.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло около 20:55 по местному времени (19:55 по Киеву) в пятницу, 24 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале января мощное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пуэрто-Рико. Тогда были разрушены дома, а также достопримечательность — природная арка Пунта Вентана.

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