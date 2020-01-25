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Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 14 (новые видео удара стихии)
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в провинции Элязыг на востоке Турции, увеличилось до 14 человек.
BREAKING — A massive earthquake of magnitude 6.8 shocks eastern Turkey's Elazığ province.— modi (@modrunaway) 24 января 2020 г.
Several buildings have collapsed or sustained damages following the quake. pic.twitter.com/W7sOPKeqQJ
«По крайней мере 14 человек погибли и ещё 225 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в восточной части Турции», — говорится в сообщении Управление по ЧС и стихийным бедствиям страны.
#Turkey: #Elazig #earthquake with 6.8 magnitudes Live Footage. #deprem #elazig #elazığdadeprem #elazıgdeprem #Malatya pic.twitter.com/aWsYTMM2b9— Khalid Mahmood Khalid (@samaylive) 24 января 2020 г.
Спасатели уточняют, что согласно первым данным, восемь человек умерли в Элязыге, 12 человек получили ранения, 6 человек погибли в Малатье, 45 человек получили ранения.
При этом губернатор Малатьи Айдын Баруш в эфире телеканала NTV сообщил о 90 пострадавших в провинции.
По его данным, землетрясение началось в районе 20:55, магнитуда подземных толчков достигала 6,8. Их эпицентр находился в районе города Сивридж в провинции Элязыг. В общей сложности было разрушено более 100 жилых домов.
Отмечается, что пострадали постройки не только в крупных населённых пунктах, но и там, куда пока экстренные службы не могут добраться. По словам представителей властей, во многих местах под завалами могут находиться люди, в результате чего число жертв в будущем может вырасти.
#Elazığ earthquake (24.01.2020)— Rasan Remzi (@RasanRemzi) 24 января 2020 г.
The death toll of 6.8-magnitude powerful quake in eastern Turkey #elazig surges to 6 with dozens of injuries, says country's disaster agency citing initial reports.#deprem pic.twitter.com/ab1tMeCHWK
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло около 20:55 по местному времени (19:55 по Киеву) в пятницу, 24 января.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале января мощное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пуэрто-Рико. Тогда были разрушены дома, а также достопримечательность — природная арка Пунта Вентана.
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