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В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы: первые фото и видео трагедии
В пятницу, 24 января, в Турции произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Погибли люди. Две недели назад мощное землетрясений произошло в Пуэрто-Рико.
Землетрясение в восточной части Турции началось около восьми часов вечера по местному времени. Эпицентром стал район недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элязыг, передает Daily Mail.
По данным Геологической службы США, толчки были на глубине 10 километров.
В районе Сиврице было разрушено несколько зданий. Погибли шесть человек.
Министр обороны страны Хулуси Акар сообщил, что спасательные команды направлены в регион катастрофы.
Позже власти страны сообщили, что число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 8 человек, пострадали более 300.
#Elazığ«Kimse var mı» sesleri. Beni daha fazla mahveden başka bir şey yok. Allahım sen yardım et ya.#Elazığ pic.twitter.com/16kFOeKCgu— Keremylbs (@keremylbs5634) January 24, 2020
Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).
Turkish interior minister has confirmed 4 people have died after eartquake hit #Elazig. Dozens of buildings collapsed, according to unconfirmed reports. #Turkey pic.twitter.com/G9TQp6gOsa— Hatice Deniz AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020
Напомним, 23 января в Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.
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