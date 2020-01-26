Умер одиозный российский священник Чаплин, призывавший расчленить Украину

Мир

В Москве скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Этот священнослужитель был отъявленным украинофобом. В частности, он призывал россиян захватить Киев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем: «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом». Ему был 51 год.

Агентству «Интерфакс» прихожане сообщили, что все произошло около 16:30. Чаплин сидел на лавочке возле храма, когда ему стало плохо. «Скорая» приехала через 15 минут и констатировала смерть.

Всеволод Чаплин запомнился одиозными высказываниями. Так, от требовал отделить от Украины 8 областей от Харькова до Одессы и включить их в состав России. Также заявлял: «Не должно быть такого государства, как Украина, в принципе».

Незадолго до смерти Чаплин угрожал приходом к власти «настоящих верующих людей», которые отменят Новый год.

Фото: «Новая газета»

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