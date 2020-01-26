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Украина

С «главного контрабандиста Украины» Альперина сняли электронный браслет из-за «забывчивости» прокурора

18:00 26 января 2020 185
Андрей Федур и Вадим Альперин
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, который считается организатором коррупционной схемы на таможне, сняли электронный браслет.

На днях было принято решение, что Альперин должен носить электронный браслет до 23 марта вследствие продления Высшим антикоррупционным судом данной меры пресечения. Однако прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) забыл передать решение на исполнение. Тем временем срок действия постановления следственного судьи закончился. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Альперина Андрей Федур.

«И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли «электронный браслет», закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда. - Ред.).

Комичность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся, как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить «электронный браслет». И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А. В. «забыл» передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: «укололся и забылся». Здесь, видимо, что-то другое", — написал Федур.

Он также сообщил, что его подзащитный Альперин будет и дальше выполнять возложенные на него обязанности и «не будет удаляться с постоянного места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда». «А „браслет“ используйте где-то с большей пользой», — заключил Федур.

Напомним, ранее президент Украины назвал Вадима Альперина «крестным отцом контрабанды» и даже обещал вознаграждение за помощь в его поимке.

Фото со страницы Андрея Федура в соцсети

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