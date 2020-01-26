- 18:53 «Русский мир» во всей красе: россияне устроили настоящий разгром в супермаркете из-за огромных скидок
- 18:43 «Шахтер» не смог одержать вторую победу на сборе в Турции
- 18:26 Когда высаживать рассаду и идти в парикмахерскую: лунный календарь на 27 января – 2 февраля
- 18:13 Иран решил никому не отдавать «черные» ящики сбитого украинского «Боинга»
- 18:00 С «главного контрабандиста Украины» Альперина сняли электронный браслет из-за «забывчивости» прокурора
- 17:37 Умер одиозный российский священник Чаплин, призывавший расчленить Украину
- 17:30 Число жертв землетрясения в Турции достигло 36: опубликовано видео спасения людей из-под завалов
- 17:00 В Чечне запостили дерзкий коллаж с Кадыровым: счет арестованных пошел на десятки
- 16:48 Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку
- 16:46 Биатлон в Поклюке: украинцы провалили масс-старт на этапе Кубка мира
- 16:23 Зеленский срочно собрал руководство Минздрава из-за ситуации с китайским коронавирусом
- 16:21 27 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Светлана Онысько
С «главного контрабандиста Украины» Альперина сняли электронный браслет из-за «забывчивости» прокурора
С одесского бизнесмена Вадима Альперина, который считается организатором коррупционной схемы на таможне, сняли электронный браслет.
На днях было принято решение, что Альперин должен носить электронный браслет до 23 марта вследствие продления Высшим антикоррупционным судом данной меры пресечения. Однако прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) забыл передать решение на исполнение. Тем временем срок действия постановления следственного судьи закончился. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Альперина Андрей Федур.
«И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли «электронный браслет», закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда. - Ред.).
Комичность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся, как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить «электронный браслет». И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А. В. «забыл» передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: «укололся и забылся». Здесь, видимо, что-то другое", — написал Федур.
Он также сообщил, что его подзащитный Альперин будет и дальше выполнять возложенные на него обязанности и «не будет удаляться с постоянного места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда». «А „браслет“ используйте где-то с большей пользой», — заключил Федур.
Напомним, ранее президент Украины назвал Вадима Альперина «крестным отцом контрабанды» и даже обещал вознаграждение за помощь в его поимке.
Фото со страницы Андрея Федура в соцсети
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...