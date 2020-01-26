Руководство самой крупной шахты в ОРДО боевики отправили «на подвал»

Украина

Руководство самой крупной шахты в ОРДО — «Комсомолец Донбасса» — в полном составе отправилось «на подвал». Сообщения об этом появились сначала в социальных сетях, затем уже в «официальных» пабликах оккупантов. «24 января сотрудниками ОБОП МВД ДНР был арестован директор шахты „Комсомолец Донбасса“ Андрей Викторович Вашура. На данный момент он содержится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в растрате денежных средств», — говорится в сообщениях.

Примечательно, что одновременно информация об этом появилась и на страничке Международного правозащитного сообщества «Специальная мониторинговая миссия» (International Human Rights Community — Special Monitoring Mission), куда обратились горняки предприятия, пытающиеся защитить своего руководителя: «Террористы „ДНР“ заблокировали самую большую шахту на Донбассе. Ранее террористы из так называемого „МВД“ квазиобразования „ДНР“ прямо во время планерки в рабочем кабинете похитили назначенного оккупантами директора крупнейшей в Донецкой и Луганской областях шахты „Комсомолец Донбасса“ Андрея Вашуру. Его подчиненные уверяют, что он пострадал за то, что „отказывался продавать уголь за копейки и требовал незамедлительного погашения долгов по заработной плате“. Сейчас Вашура в следственном изоляторе, ему шьют растрату и обвиняют в тех самых проблемах, которые он отчаянно пытался решить. Заодно шахте заблокировали счета, что отсрочивает выплату долгов по зарплате на неопределенное время».

Источник «ФАКТОВ» в руководстве угольной отрасли ОРДЛО подтвердил, что на предприятии 24 января проходило вооруженное «маски-шоу» с захватом директора, и предположил, что Вашуре мог отомстить лично так называемый «министр угля и энергетики ДНР» Олег Дубовский, которого Вашура жестко критиковал.

В своем обращении горняки шахты «Комсомолец Донбасса», ранее входившей в холдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова, отмечают, что задолженность по зарплате за ноябрь 2019 года составляет 40%, за декабрь 2019 года — 100%. Это не совсем точные данные — они касаются только малой толики коллектива предприятия, а именно — тех, кто поддерживает наземные и подземные коммуникации шахты в рабочем состоянии. Большая же часть рабочих основных профессий — проходчиков и горнорабочих очистного забоя, которые собственно и добывают уголь, — в середине декабря минувшего года в «добровольно-принудительном» порядке была отправлена в бесплатные отпуска до 18−20 января 2020 года. И эти «отпускники» получили зарплату частями (в несколько траншей) только за сентябрь 2019 года, а за октябрь платить им еще и не начинали. Почти половина коллектива шахты «Комсомолец Донбасса», где ранее трудились около трех тысяч человек, уже давно уволилась с предприятия. А часть людей даже уехали добывать уголь на крайнем севере России, куда украинских горняков приглашают бригадами. Такое же положение с выплатой зарплаты и на других шахтах ОРДЛО.

Сама же добыча угля на предприятии, которое до войны выдавало на-гора 10−12 млн тонн угля в год, после так называемой национализации в марте 2017 года (когда рынок угля и металла стал контролировать известный беглый олигарх) отгружает потребителю примерно 2 млн тонн в год. За время войны шахта неоднократно простаивала. А ее руководство оккупанты уже отправляли «на подвал» — еще в июне 2014 года. Практически все угольные генералы Донбасса через это прошли и получили свободу только после уплаты «выкупа» оккупантам.

В «официальных» пабликах ОРДО появилось сообщение и о судьбе ярого сторонника «русского мира» Александра Болотина, который попал «на подвал» несколько дней назад. Оказалось, активного блогера ОРДО захватили «за публичное разжигание ненависти».

«21 января сотрудники полиции задержали члена Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александра Болотина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК ДНР (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично). Подозреваемый уличен в размещении в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ ряда видеоматериалов, содержащих заведомо ложную, неподтвержденную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур „ДНР“. По данному факту „Генеральной прокуратурой ДНР“ возбуждено уголовное дело», — сообщает так называемый центр общественных связей «МВД ДНР».

Напомним, что после появления слухов об отставке куратора «украинского направления» в Кремле Вячеслава Суркова стала распространяться информация о предстоящей смене руководства «ДНР».

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