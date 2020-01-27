24 смерти в течение суток: количество жертв коронавируса в Китае стремительно возрастает

Мир

За истекшие сутки в Китае жертвам пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, стали 24 человека, при этом общее число скончавшихся достигло 80.

Такие цифры привели в Государственный комитет КНР по делам здравоохранения, передает Интефракс.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал в воскресенье, 26 января, руководство Минздрава из-за ситуации с китайским коронавирусом. В ходе совещания Зеленский отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter