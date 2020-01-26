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Зеленский срочно собрал руководство Минздрава из-за ситуации с китайским коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководство Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В ходе совещания Зеленский отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.
«Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику — где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ», — подчеркнул глава государства.
Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, оказались обычным гриппом. По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий.
«Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев относительно того, относятся ли они к китайскому коронавирусу», — отметила Скалецкая.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.
Ляшко также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.
«Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания», — отметил замминистра здравоохранения.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения международный аэропорт «Борисполь» ввел меры против коронавируса 2019-nCoV. В аэропорту будет проводиться температурный скрининг пассажиров, прилетевших прямым авиарейсом из Китая.
Людей, у которых заподозрят заболевание, будут направлять в Александровскую больницу в Киеве.
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