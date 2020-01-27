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Происшествия

Под Одессой заключенных использовали как рабов

11:35 27 января 2020 299
Ширяевский исправительный центр
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Факт невыплаты заработной платы 18 осужденным выявили правоохранители в Одесской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, грубое нарушение обнаружили сотрудники Раздельнянской местной прокуратуры в ходе комплексной проверки по второму полугодию 2019 года.

«Установлено, что в государственном учреждении „Ширяевский исправительный центр (№ 111)“ 8 осужденным, работавшим на контрагентских работах на сельскохозяйственном госпредприятии, с ноября прошлого года не выплачивается зарплата», — рассказали в прокуратуре.

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В целях восстановления нарушенных законных прав осужденных прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 (не выплата зарплаты) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующих условиях содержания заключенных в Киевском СИЗО. Люди там вынуждены даже спать по очереди.

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