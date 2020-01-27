- 12:15 Новая банкнота 200 гривен: как отличить подделку
- 12:04 Меган Маркл перед свадьбой настояла на том, чтобы королева дала ей титул
- 11:59 Коронавирус продолжает уносить жизни: свежая карта и новые данные
- 11:53 Наталья Андрейченко пропала в Мексике
- 11:46 Пожар в здании Минкульта: новые подробности и фото
- 11:36 Дождь, снег и ветер: синоптик рассказала о непогоде в Украине
- 11:35 Под Одессой заключенных использовали как рабов
- 11:22 В Киеве горит здание Министерства культуры: первое видео с места событий
- 11:06 Коронавирус добрался до США. Растет число заболевших в Австралии, Индии и на Тайване
- 10:58 Украинские Шиндлеры: во время Холокоста украинцы, рискуя жизнью, спасли тысячи евреев
- 10:58 Признание Дана Балана и откровения Тины Кароль: что произошло во втором эфире «Голосу країни-10»
- 10:52 Как в сказке: в конце января в Украине появились первоцветы
Под Одессой заключенных использовали как рабов
Факт невыплаты заработной платы 18 осужденным выявили правоохранители в Одесской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, грубое нарушение обнаружили сотрудники Раздельнянской местной прокуратуры в ходе комплексной проверки по второму полугодию 2019 года.
«Установлено, что в государственном учреждении „Ширяевский исправительный центр (№ 111)“ 8 осужденным, работавшим на контрагентских работах на сельскохозяйственном госпредприятии, с ноября прошлого года не выплачивается зарплата», — рассказали в прокуратуре.
Читайте также: Бунт в Одесской колонии: выявлены факты жестокого обращения с осужденными
В целях восстановления нарушенных законных прав осужденных прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 (не выплата зарплаты) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующих условиях содержания заключенных в Киевском СИЗО. Люди там вынуждены даже спать по очереди.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?