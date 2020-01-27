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Пожар в здании Минкульта: новые подробности и фото
В понедельник, 27 января, в столице горит здание Министерства культуры.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киеве, пожарно-спасательные подразделения установили, что пожар возник в подвале, где находится архив. Из-за сильного задымления началась эвакуация людей. Двоих человек с третьего этажа спасли с помощью автолестницы, еще двоих — по лестничным клеткам.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания вышло около 220 человек.
Площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Место возгорания локализовано. Продолжается ликвидация пожара.
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Дружбы народов произошло ДТП, в котором водитель автомобиля сгорел заживо — его не смогли достать из горящей машины. Опубликовано фото авто, которое протаранило отбойник, снесло столб, перевернулось и загорелось.
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