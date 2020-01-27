Происшествия

Пожар в здании Минкульта: новые подробности и фото

В понедельник, 27 января, в столице горит здание Министерства культуры.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киеве, пожарно-спасательные подразделения установили, что пожар возник в подвале, где находится архив. Из-за сильного задымления началась эвакуация людей. Двоих человек с третьего этажа спасли с помощью автолестницы, еще двоих — по лестничным клеткам.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания вышло около 220 человек.

Площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Место возгорания локализовано. Продолжается ликвидация пожара.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Дружбы народов произошло ДТП, в котором водитель автомобиля сгорел заживо — его не смогли достать из горящей машины. Опубликовано фото авто, которое протаранило отбойник, снесло столб, перевернулось и загорелось.

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