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Происшествия

В Киеве горит здание Министерства культуры: первое видео с места событий

11:22 27 января 2020 541
Здание минкульта
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 27 января, в Киеве произошел пожар в здании министерства культуры, которое находится по улице Ивана Франко, 19. Несколько дней назад масштабный пожар вспыхнул в столичном мебельном магазине.

«Информатор» сообщает, что первая информация о пожаре поступила в 10:14. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

В 10:35 в ГСЧС объявили, что пожар имеет повышенную сложность — ранг 1 БИС. С верхних этажей здания начали эвакуацию людей по автолестницам. На третьем этаже остались заблокированные сотрудники.

Для обеспечения работы спецтехники полиция перекрыла движение транспорта, чтобы он не мешал спасателям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области загорелся автобус, в котором находились бойцы Нацгвардии Украины — это случилось на въезде в город Рени.

Фото: скрин с видео Информатора

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