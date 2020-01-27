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Пассажирский самолет разбился в Афганистане
На востоке Афганистана, в провинции Газни, разбился пассажирский самолет Boeing. Местные власти заявили, что он принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Как сообщает Ariana News, на борту находились 83 человека. Самолет упал и взорвался в горном районе Дех Як, которые контролируется талибами. На месте падения вспыхнул пожар.
На место ЧП выехали «специальные силы». Удалось ли кому-нибудь выжить — пока также неизвестно. По предварительным данным причинами катастрофы стали технические неисправности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами.
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