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Пассажирский самолет разбился в Афганистане

12:22 27 января 2020 359
Самолет Ariana Afghan Airlines
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На востоке Афганистана, в провинции Газни, разбился пассажирский самолет Boeing. Местные власти заявили, что он принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Как сообщает Ariana News, на борту находились 83 человека. Самолет упал и взорвался в горном районе Дех Як, которые контролируется талибами. На месте падения вспыхнул пожар.

На место ЧП выехали «специальные силы». Удалось ли кому-нибудь выжить — пока также неизвестно. По предварительным данным причинами катастрофы стали технические неисправности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами.

Читайте также: Виновного в крушении самолета МАУ в Иране отправили в тюрьму.

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