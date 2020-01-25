Украина

Виновного в крушении самолета МАУ в Иране отправили в тюрьму

Иранский военнослужащий, виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана 8 января текущего года, находится в тюрьме. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает агенство Isna.

Речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что иранские ПВО по ошибке сбили украинский самолет.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — заявил Зариф.

Напомним, авиакатастрофа украинского пассажирского самолета МАУ в Иране произошла спустя несколько часов после ракетного удара, нанесенного иранскими военными по американской военной базе в Ираке. Иран официально признал, что украинский самолет сбили ракеты иранских ПВО.

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