Изнасилования, буллинг и коррупция: вокруг премии «Грэмми» разгорелся скандал

Шоу-бизнес

В воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Грэмми» — самой престижной музыкальной награды в мире. В числе лауреатов в этом году оказалась украинская пианистка Надя Шпаченко. А триумфатором стала 18-летняя американская певица Билли Айлиш, которая получила пять золотых статуэток, причем четыре из них — во всех главных номинациях, а именно «Лучший альбом года», «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший поп-альбом». Кроме того, Билли победила в категории «Лучший дебют».

Но этот невероятный успех едва не ушел в тень из-за громкого скандала, который разразился вокруг «Грэмми» накануне. Учредителем этой престижной премии является Национальная академия искусства и науки звукозаписи США (NARAS). В августе 2019 года впервые в истории академии ее возглавила женщина — Дебора Дуган. Свою карьеру она начинала в звукозаписывающей индустрии, работала в разных компаниях, но потом избрала для себя иное поприще. Последние годы Дуган возглавляла совет директоров организации RED, основанной знаменитым ирландским рок-музыкантом Боно.

Летом 2019 года неожиданно объявил об отставке Нил Портнов, проработавший 17 лет на посту президента NARAS. Причину он не объяснил. Вернее, отделался формальным заявлением, что срок его контракта истек. Поползли слухи, но академия на них не реагировала. Американские СМИ начали строить прогнозы, кто займет место Нила. Все сходились во мнении, что это будет женщина, но практически никто не называл при этом кандидатуру Деборы Дуган, которая являлась для музыкального бизнеса чужой, человеком извне.

Заняв новый пост, Дебора тут же взялась за реформы. Ее нововведения многим не нравились. Дуган не отступала. Общаясь с журналистами, она всякий раз подчеркивала, что ей очень нравится ее работа.

И вот 16 января грянул гром. Президента NARAS обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями и отправили в административный отпуск. На деле это означало отстранение от работы. Да еще за 10 дней до главной церемонии года — «Грэмми 2020»!

В чем же конкретно обвиняют Дуган? Бывшая помощница Портнова Клодин Литтл, которая сохранила за собой пост одного из топ-менеджеров академии, заявила, что новый президент позволяла себе грубое обращение, вербальные оскорбления, откровенный буллинг. Якобы Дуган создала в академии агрессивную атмосферу. Все это негативно отразилось на здоровье Литтл, и она осенью была вынуждена уйти на больничный.

Дебора признала, что у нее не заладились отношения с топ-менеджером. Однако все обвинения в свой адрес отвергла. Дуган подчеркивает, что истиной причиной ее отстранения от работы стали реформы, которые она затеяла. И тут же выдвинула свои обвинения в адрес руководства NARAS. И вот тут полился целый поток грязи!

Дуган утверждает, что на протяжении многих лет система выдвижения претендентов на премию «Грэмми» не была прозрачной и действовала в личных интересах предельно узкого круга людей. Формально номинантов определяют все члены NARAS, а это более 20 тысяч человек. Каждый из них называет претендентов во всех категориях. Затем голоса суммируются, и исполнители, набравшие наибольшее количество, объявляются номинантами.

На самом деле, утверждает Дуган, решает все группа, в которую входит не более 20 человек. Ни о какой беспристрастности речь не идет. Эти люди анализируют данные подсчета голосов, а потом в ручном режиме вносят в список номинантов тех исполнителей, которых им выгодно продвигать! В результате за бортом часто оставались музыканты, которые действительно заслуживали попасть хотя бы в число претендентов. Так было, например, с Арианой Гранде и Эдом Шираном, а еще раньше с Эминемом и группой Metallica.

Выдвинув в номинанты нужных им исполнителей, члены «двадцатки» потом получают щедрые дивиденды от продаж их дисков.

Дуган также назвала истинную причину отставки Нила Портнова. Она заявила, что ее предшественник изнасиловал певицу! Дебора узнала об этом на второй день своей работы в NARAS. Изнасилование произошло, по ее словам, в знаменитом Карнеги-холл в Нью-Йорке после концерта. Имя жертвы Дуган не называет. Говорит, что эта женщина не является гражданкой США. Женщине потребовалась помощь психиатра. Руководство академии пыталось скрыть от Деборы эту историю. Более того, Дебору настойчиво просили взять Портнова на работу в качестве консультанта с годовым жалованьем в размере 750 тысяч долларов. Но она категорически отказалась.

Адвокат Портнова заявил, что история с изнасилованием не подтвердилась. Академия якобы наняла группу опытных юристов, которые провели тщательное независимое расследование и полностью оправдали Нила. Это было еще до его отставки.

Но Дуган продолжала обвинять. 61-летняя Дебора утверждает, что сама стала жертвой домогательств со стороны главного юриста Джоэла Каца. Она заявила, что именно Кац решает на самом деле, кто получит «Грэмми», а кто останется ни с чем. Юрист влияет на все решения, принимаемые академией. И получает в связи с этим большие деньги, которые поступают к нему не совсем честным путем. Например, по словам Дуган, Кац тесно связан с юридической фирмой Greenberg Traurig. В 2019 году эта компания получила от NARAS 15 миллионов долларов непонятно за какие услуги.

В мае 2019 года, когда вопрос о назначении Дуган на пост президента академии только обсуждался советом попечителей, Дебору пригласили на их встречу. Она проходила три дня в городе Лагуна-Нигел, штат Калифорния. Кац при всех называл ее деткой, а наедине сказал, что она красивая и позвал в одну из своих «многочисленных резиденций» на ужин. Дуган отказалась.

Адвокат Каца заявил, его клиента и Дуган связывали исключительно деловые отношения. И Кац никогда не стремился остаться с Деборой наедине. «Они действительно ужинали за два с половиной месяца до ее назначения, но это было в ресторане в присутствии других членов академии…» — подчеркнул адвокат.

Церемония «Грэмми 2020» уже позади. А Дебора Дуган и NARAS продолжают свои скандальные разборки. Дуган добилась проведения независимого расследования. Если ее заявления о том, что отбор номинантов и определение лауреатов академия осуществляет столь грязным способом, подтвердятся, музыкальную индустрию ждет масштабное потрясение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о церемонии вручения престижной премии «Американские музыкальные награды».

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