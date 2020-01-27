Спорт

Первый билет на чемпионат Европы по бадминтону-2020 в Киеве получит разработчик логотипа

29 января на открытом заседании Организационного комитета чемпионата Европы по бадминтону-2020, который пройдет в Киеве с 21 по 26 апреля, будет представлен официальный логотип чемпионата и план мероприятий. Первый билет из рук генерального секретаря Европейской конфедерации бадминтона Брайана Агербака и президента Федерации бадминтона Украины Алексея Днепрова получит победительница конкурса на лучший логотип Евро — Виолетта Нагорная из Харькова.

Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром по бадминтону в Европе, участие в котором ежегодно принимают 288 лучших спортсменов континента. Традиционно чемпионат определяет лучших игроков года в женской и мужской одиночной категории, парных и смешанной парной категориях. Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на будущую Олимпиаду в Токио.

Все игры чемпионата будут проходить в киевском Дворце спорта.

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