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Спорт

«Динамо» — «Кайрат»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

19:35 27 января 2020 8
Динамо Киев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 28 января, киевское «Динамо» проведет последний контрольный матч в рамках первого тренировочного сбора в турецком Белеке. Соперником подопечных Алексея Михайличенко станет вице-чемпион Казахстана — «Кайрат» из Алматы.

Отметим, что если для динамовцев этот спарринг станет уже шестым на сборе, то алматинцы провели пока лишь два — 26 января «Кайрат» разными составами обыграл (1:0) и проиграл (0:2) в матчах с польской «Легией».

Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Кайрат» смотрите 28 января (начало — в 11:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

После завершения поединка динамовцы отправятся в аэропорт и уже вечером прилетят в Киев. На родине «бело-синие» пробудут до 2 февраля, когда вновь вернутся на берег Средиземного моря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» разгромило на сборе «Динамо» из Бреста с Милевским и Хачериди в составе.

Фото ФК «Динамо»

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