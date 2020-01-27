Доллар дорожает: как «китайский» коронавирус отразится на курсах валют в Украине

Деньги

В то время как в мире все чаще звучат прогнозы об угрозе очередного финансового кризиса, в Украине происходят постоянные курсовые колебания. После существенного роста официальных курсов доллара и евро на прошлой неделе за выходные они вновь пошли вниз. С пятницы, 24 января, американская валюта подешевела на 19 копеек, а европейская — на 35 копеек. Так, 27 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,33 грн за доллар и 26,85 грн за евро. Любопытно, что за этот же период на наличном рынке иностранная валюта, напротив, подорожала на 5−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,22 грн, купить — по 24,49 грн, евро — сдать по 26,66 грн, купить — по 27,07 грн.

«Курс гривни снижается утром в понедельник, откатившись к отметке 24,53 грн. за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок находится в ожидании размещения семилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое пройдет 28 января. Тем не менее, судя по настроениям мировых рынков, которые стремительно падают в понедельник утром, спрос нерезидентов может оказаться не таким высоким. И только ослабевшая гривня оставляет им надежду на заработок от купона и ревальвации.

Между тем для рынка сильным негативом выступают новости о птичьем гриппе на некоторых отечественных птицефабриках и блокировании импорта украинской птицы в Европейский союз. Существует также угроза приостановки экспортных поставок зерна. Это может ударить по притоку валютной выручки аграриев. Помимо этого, ситуация вокруг «ПриватБанка» вновь притягивает к себе внимание и может стать еще одним негативом для рынка.

Также плохой новостью для гривни стало сообщение о том, что «Нафтогаз Украины» предупредил о риске прекращения с 1 февраля газоснабжения 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа. Таким образом, 30 городов страны могут остаться без отопления.

Вместе с тем стало известно, что компания из Катара QTerminals инвестирует в украинское госпредприятие «Стивидорная компания «Ольвия» более 138 млн долларов в течение пяти лет.

Учитывая все эти факторы, вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет находиться под давлением — в диапазоне 24,5−24,6 грн за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Несмотря на сегодняшнее укрепление официального курса гривни, по сравнению с пошлым понедельником иностранные валюты подорожали.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,8%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,25 до 24,33 грн (+0,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время увеличились с 24,30—24,34 до 24,49—24,53 грн (+0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,14—24,40 до 24,23—24,52 грн (+0,4% - +0,5%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Если в прошлые четверг и пятницу доллар на межбанке и на валютном рынке менялся разнонаправленно, то в нынешний понедельник оба сегмента рынка синхронизировались: и там и там доллар в первой половине дня рос. Это указывает на вероятное продолжение ослабления гривни в краткосрочной перспективе.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках — около 24,3−24,6 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Кстати, Нацбанк в последнее время предпринимает активные шаги по удержанию курса украинской валюты на нынешнем уровне. В частности, на прошлой неделе НБУ купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов, а продал 76,5 млн долларов. Таким образом, регулятор впервые в нынешнем году продал валюты больше, чем купил. Причем Нацбанк покупал валюту по единому курсу, а продавал как по единому курсу (50 млн долларов), так и по выбору наилучшей цены (26,5 млн долларов). Общая сумма покупки валюты в 2020 году составила 348 млн долларов, а продажа — 106,5 млн долларов. Таким образом, чистая покупка с начала года достигла 241,5 млн долларов.

Кстати, распространяющаяся по миру эпидемия нового коронавируса также может негативно отразиться на украинском финансовом рынке.

«На фоне разрастания чудовищного вируса в Китае уже заговорили о его влиянии на мировые финансовые рынки, притом что на фондовых индексах КНР он уже негативно сказался, — сообщил в комментарии сайту „Страна.ua“ финансовый аналитик Василий Невмержицкий. — Подобные бедствия обычно давят прежде всего на экономики и финансовые рынки развивающихся стран. Поскольку у них меньше финансовых возможностей для отражения вирусных атак, и госбюджеты сильно страдают. Потому мировые инвестиционные фонды в непростое время стремятся вкладываться в защищенные активы, например, в золото, а не в долговые бумаги развивающихся стран. Так что, может, нерезиденты и не побегут во вторник скупать украинские семилетние ОВГЗ, а возьмут паузу. Если так, то не будет большой валютной волны и нового укрепления гривни».

Напомним, что с 19 января банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Одновременно, начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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