Обогатились на 20 тысяч евро: одесские полицейские провели фейковое задержание иностранца (фото)

Происшествия

Следователи ГБР сообщили о подозрении двум полицейским — участникам мошеннической схемы с фейковым задержанием иностранца. Как стало известно «ФАКТАМ» от информированного источника в правоохранительных органах, один из них ранее был замначальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Одесского регионального главка Нацполиции. Не так давно его перевели на должность начальника изолятора временного содержания одного из отделов полиции. Его сообщник служил в полицейском батальоне особого назначения.

Начальника изолятора временного содержания и заместителя командира взвода одного из отделов Одесского регионального главка Нацполиции подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, подозреваемые правоохранители были в сговоре с иностранцем, с которым собирались заключить сделку два предпринимателя. Бизнесмены договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники на территории Республики Польша и ее перевозке в Украину. Иностранный гражданин за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19,7 тысячи евро.

«Во время передачи денег за технику правоохранители имитировали задержание „продавца“ — иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, вместе с изъятой сумкой, в которой находились 19 700 евро. Таким образом, полицейские с сообщником завладели средствами и разделили их между собой», — сообщили в ГБР.

В ходе досудебного расследования иностранного гражданина задержали. Согласно базам Интерпола, он находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши. Также обнаружено и изъято несколько иностранных паспортов на имя разных лиц с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, денежные средства и наркотические средства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о банде патрульных полицейских в Харькове. Так называемые правоохранители не брезговали и мелкими кражами.

А в Одессе накрыли банду правоохранителей, которые занимались угоном элитных автомобилей.

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