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Селфи счастливой молодой мамы на фоне мужа, упавшего во время родов, стало вирусным (фото)

14:58 27 января 2020 1205
Селфи в родзале
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стала вирусной фотография, опубликованная на интернет-платформе Reddit. Селфи сделала счастливая молодая мама прямо в родильном зале больницы. Сияющая улыбкой женщина позирует на фоне упавшего в обморок мужа, которого пытаются привести в чувство врачи. У одного из медиков на руках новорожденный ребенок.

«Он был там, чтобы подбодрить жену во время ее первых родов», — подписано фото.

«Для парня это оказалось слишком», «Бедняга не знал, во что ввязывается», «Будет потом, что показать ребенку — память на всю жизнь» — писали в комментариях развеселившиеся пользователи сети. «Вот почему мы рожаем. Мы — сильнее», — написала одна из женщин-комментаторов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец пережил шок, увидев ребенка в барабане работающей стиральной машины: конец истории был неожиданным.

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