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В Киеве на детской площадке нашли гранату: открылись неожиданные обстоятельства
В Подольском районе Киева на детской площадке обнаружена граната. Ранее в Харькове в квартире дома в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб мужчина.
Видео с места ЧП в сеть выложил «Киев Оперативный». «На детской площадке, что на Выговского (Гречко), 11а, дворники нашли гранату. Территорию оградили, ждут взрывотехников», — говорится в комментарии к видео.
Под этим постом в Facebook одна из интернет-пользователей написала комментарий, в котором рассказала, что взрывоопасный предмет на площадку положила… дворник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области местный житель нашел на заднем сиденье своего автомобиля, который долго хранился в незапертом гараже, гранату. Автовладелец позвал приятеля и когда тот осматривал находку, граната взорвалась — 39-летний мужчина погиб на месте.
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