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Происшествия

В Харькове в жилом доме взорвалась граната: погиб мужчина

0:49 27 января 2020 17
Взрыв гранаты
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове, где на прошлой неделе водитель сбил насмерть двух пешеходов, в воскресенье произошло новое ЧП: в результате взрыва в квартире жилого дома по улице Светлой погиб 63-летний мужчина.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о взрыве поступила в полицию 26 января.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты РГД-5, в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

В настоящее время информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователи решают вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре под Сумами от взрыва гранаты погиб 39-летний мужчина. В том же месяце в пригороде Одессы вследствие взрыва гранаты травмированы трое курсантов Военной академии.

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