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В Харькове в жилом доме взорвалась граната: погиб мужчина
В Харькове, где на прошлой неделе водитель сбил насмерть двух пешеходов, в воскресенье произошло новое ЧП: в результате взрыва в квартире жилого дома по улице Светлой погиб 63-летний мужчина.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Информация о взрыве поступила в полицию 26 января.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты РГД-5, в результате чего погиб житель квартиры.
Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
В настоящее время информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователи решают вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре под Сумами от взрыва гранаты погиб 39-летний мужчина. В том же месяце в пригороде Одессы вследствие взрыва гранаты травмированы трое курсантов Военной академии.
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