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Украина

В России неожиданно остановили следствие по делу захваченных украинских моряков

15:27 27 января 2020 146
Полозов и украинские моряки
Инф. «ФАКТОВ»

В ФСБ России приостановили предварительное следствие по делу военных украинских моряков, захваченных россиянами в конце ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

По его словам, основания и мотивы такого решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия.

Напомним, после захвата моряков, их привезли на территорию России и удерживали в СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Срок исполнения решения трибунала истек через месяц. За это время Кремль моряков не вернул и не снял с них обвинения.

Только 7 сентября 24 украинских моряка были отпущены из СИЗО под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Они вернулись в Украину в рамках большого обмена между Киевом и Москвой.

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