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Украина

Украина и Россия начали обмен: все подробности, фото, видео

10:20 7 сентября 2019 601
обмен
Инф. «ФАКТОВ»

Рядом с офисом украинского омбудсмена в Киеве утром 7 сентября собрались родственники узников Кремля. Адвокат захваченных Россией украинских моряков Николай Полозов в своем Facebook сообщил, что процесс обмена удерживаемыми лицами уже начался. Семьи садятся в автобусы, но куда направляются, пока не известно. К офису прибыли четыре автобуса. Приехали сестра и дочь Олега Сенцова, семья Владимира Балуха, мама и сестра Александра Кольченко, родные Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Евгения Панова.

«ФАКТЫ» следят за развитием событий. На Youtube ведется онлайн-трансляция происходящего в Киеве возле офиса омбудсмена.

В Москве с территории СИЗО «Лефортово» утром 7 сентября выехали несколько автобусов в сопровождении полиции. По некоторым данным, в них находились пленные украинцы.

Напомним, обмен между Украиной и Россией анонсировался еще на 30 августа. Из России еще с ночи стали поступать сведения о якобы полной готовности к передаче узников Украине. Обмен в тот день не состоялся. Была озвучена версия, что процедура действительно готовилась, но сорвалась в самый последний момент.

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