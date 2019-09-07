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Украина и Россия начали обмен: все подробности, фото, видео
Рядом с офисом украинского омбудсмена в Киеве утром 7 сентября собрались родственники узников Кремля. Адвокат захваченных Россией украинских моряков Николай Полозов в своем Facebook сообщил, что процесс обмена удерживаемыми лицами уже начался. Семьи садятся в автобусы, но куда направляются, пока не известно. К офису прибыли четыре автобуса. Приехали сестра и дочь Олега Сенцова, семья Владимира Балуха, мама и сестра Александра Кольченко, родные Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Евгения Панова.
«ФАКТЫ» следят за развитием событий. На Youtube ведется онлайн-трансляция происходящего в Киеве возле офиса омбудсмена.
В Москве с территории СИЗО «Лефортово» утром 7 сентября выехали несколько автобусов в сопровождении полиции. По некоторым данным, в них находились пленные украинцы.
Напомним, обмен между Украиной и Россией анонсировался еще на 30 августа. Из России еще с ночи стали поступать сведения о якобы полной готовности к передаче узников Украине. Обмен в тот день не состоялся. Была озвучена версия, что процедура действительно готовилась, но сорвалась в самый последний момент.
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