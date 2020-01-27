Пожар в одесском колледже: экс-начальника спасателей отправили под арест

Происшествия

В понедельник, 27 января, Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского регионального главка ГСЧС Виктору Федорчаку. Ранее, 14 января, ГБР сообщило ему о подозрении, вменяя халатное выполнение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). Федорчука подозревают в ненадлежащей организации надзора над пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории города: в муниципальном детском спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория» (16 сентября 2017 года), в центре психического здоровья (10 июня 2019 года), в гостинице «Токио Стар» (17 августа 2019 года), а также в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года). Результатом всех названных ЧП стали многочисленные человеческие жертвы.

Дело должно было рассматриваться 24 января, однако адвокаты обвиняемого Василий Калаянов и Игорь Иванцов заявили суду, что их подзащитный утром 24 января подписал договор о юридических услугах с их адвокатским объединением «Магистр». Юристы сослались на то, что только-только получили объемные материалы ходатайства прокуратуры и попросили суд отложить рассмотрение, чтобы они смогли изучить документы.

Помимо того, новые адвокаты Федорчака подчеркнули, что их клиент сейчас находится на стационарном лечении, однако специально приехал Николаев и желает участвовать в судебном разбирательстве.

Сам же подсудимый заявил, что виновным себя не считает. Собственно, на этом Виктор Федорчак настаивал и в ходе заседания 27 января.

Виктор Федорчак

Прокурор же зачитал объемный текст ходатайства, в котором просит применить круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Адвокаты подсудимого считают выдвинутые ему подозрения необоснованными и просят суд не назначать их клиенту меру пресечения. В крайнем случае — отпустить под личное обязательство.

Председательствующая в судебном заседании Инна Притуляк приняла решение об избрании Виктору Федорчаку меры пресечения в виде домашнего ареста, в период с 19:00 до 07:00.

К слову, в ту же пятницу, 24 января, состоялось очередное заседание в Киевском райсуде Одессы, где должны были рассматривать ходатайство об изменении мере пресечения экс-директору детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну.

Председательствующий в процессе судья Виктор Чаплицкий принял решение не рассматривать ходатайство, сославшись, в частности, на то, что с 23 января Саркисян пребывает на стационарном лечении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 9 декабря 2019 года экс-директору «Виктории» изменили меру пресечения — с содержания в СИЗО на домашний арест. Его обвиняют в совершении преступления по 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

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