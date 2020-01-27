Ярмоленко проспорил жене и оказался в лондонской опере (фото)

Спорт

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий за английский «Вест Хэм», продолжает восстановление после травмы. И пока есть больше свободного времени, экс-динамовец посетил с супругой Инной лондонский Королевский театр Ковент-Гарден. Похоже, не совсем по своей воле.

«С женой спорить опасно, можно оказаться в опере», — написала Инна в Instagram, комментируя совместный снимок.

По словам главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, недавно возглавившего команду, Ярмоленко, у которого повреждена бедренная кость, вернется в строй ближе к середине февраля,

В текущем сезоне второй бомбардир в истории сборной Украины провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря, а в «основе» не играл с 23 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший одноклубник Ярмоленко Ройс тайно женился на модели.

Фото Instagram



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