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Общество и люди

День ангела Ксении и Оксаны: душевные поздравления и яркие открытки

21:18 5 февраля 2020 79
День Ксении
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 6 февраля, День ангела у всех Ксений и Оксан. И это прекрасный повод поздравить их.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые понравятся именинницам.

День Ксении

Оксана, будь всегда желанна, любима, радостна и здорова! Пускай каждое маленькое желание непременно сбывается, а большие мечты воплощаются в реальность. Пусть Господь защитит тебя от плохого, подарит умиротворение сердцу и веру в лучшее. Расцветай, словно весенний цветок, и радуй всех своей очаровательной улыбкой!

***
Пускай желания твои
Осуществляться не устанут.
Желаю я тебе любви
И счастья, милая Оксана.

Терпение, радость и успех
Пускай тебя сопровождают,
Желаю жизненных утех —
Пусть на работу вдохновляют.

Чтоб в гору шли твои дела,
Чтоб всё хорошее случалось,
Успешной чтоб в любви была
И своей жизнью наслаждалась!

День Ксении

***
Кто нежнее яркой розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везения
И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!

День Ксении

***
Ксюша, милая, поздравить
Я с Днем ангела хочу,
Ксения пускай поможет,
Все с ней будет по плечу.

Пусть блаженная от горя
И беды тебя хранит,
Верой крепкой, силой духа
Непременно наградит.

День Ксении
***
Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!

День Ксении

Также 6 февраля отмечают День бармена.

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