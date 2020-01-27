- 21:46 Авария в аэропорту Стамбула: число пострадавших достигло 120
- 21:18 День ангела Ксении и Оксаны: душевные поздравления и яркие открытки
- 21:14 «Не думал, что выберусь живым»: полицейский, спасший заложницу в Харькове, получил награду
- 21:05 В Северодонецке ищут неизвестного, надругавшегося над символами Украины
- 20:45 Не Киану единым: в украинском учебнике обнаружили карту из компьютерной игры
- 20:34 Снежная стихия накрыла Полтаву: в городе массово падают деревья
- 20:31 Андрей Малахов раскрыл истинную причину конфликта Успенской с дочерью
- 20:26 Страшная автокатастрофа под Харьковом: пятеро погибших
- 20:09 «Просто жесть»: в Киеве задержали совершенно пьяного водителя «на автопилоте»
- 20:00 Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей
- 19:56 "Вся одежда была в крови, пришлось лететь в пижаме", — украинка Алена Федченко рассказала, как приняла роды в самолете
- 19:47 МИД рассказал подробности об украинцах на борту лайнера, изолированного у берегов Японии
День ангела Ксении и Оксаны: душевные поздравления и яркие открытки
В четверг, 6 февраля, День ангела у всех Ксений и Оксан. И это прекрасный повод поздравить их.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые понравятся именинницам.
Оксана, будь всегда желанна, любима, радостна и здорова! Пускай каждое маленькое желание непременно сбывается, а большие мечты воплощаются в реальность. Пусть Господь защитит тебя от плохого, подарит умиротворение сердцу и веру в лучшее. Расцветай, словно весенний цветок, и радуй всех своей очаровательной улыбкой!
***
Пускай желания твои
Осуществляться не устанут.
Желаю я тебе любви
И счастья, милая Оксана.
Терпение, радость и успех
Пускай тебя сопровождают,
Желаю жизненных утех —
Пусть на работу вдохновляют.
Чтоб в гору шли твои дела,
Чтоб всё хорошее случалось,
Успешной чтоб в любви была
И своей жизнью наслаждалась!
***
Кто нежнее яркой розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!
Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везения
И любви тебе желаем!
Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!
***
Ксюша, милая, поздравить
Я с Днем ангела хочу,
Ксения пускай поможет,
Все с ней будет по плечу.
Пусть блаженная от горя
И беды тебя хранит,
Верой крепкой, силой духа
Непременно наградит.
***
Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
Также 6 февраля отмечают День бармена.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...