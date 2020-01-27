Общество и люди

День ангела Ксении и Оксаны: душевные поздравления и яркие открытки

В четверг, 6 февраля, День ангела у всех Ксений и Оксан. И это прекрасный повод поздравить их.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые понравятся именинницам.

Оксана, будь всегда желанна, любима, радостна и здорова! Пускай каждое маленькое желание непременно сбывается, а большие мечты воплощаются в реальность. Пусть Господь защитит тебя от плохого, подарит умиротворение сердцу и веру в лучшее. Расцветай, словно весенний цветок, и радуй всех своей очаровательной улыбкой!

***

Пускай желания твои

Осуществляться не устанут.

Желаю я тебе любви

И счастья, милая Оксана.

Терпение, радость и успех

Пускай тебя сопровождают,

Желаю жизненных утех —

Пусть на работу вдохновляют.

Чтоб в гору шли твои дела,

Чтоб всё хорошее случалось,

Успешной чтоб в любви была

И своей жизнью наслаждалась!

***

Кто нежнее яркой розы

И прекраснее тюльпана?

Да, конечно, это ты,

Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везения

И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,

Очень доброй и чудесной.

И чтоб жизнь твоя была

Позитивной, интересной!

***

Ксюша, милая, поздравить

Я с Днем ангела хочу,

Ксения пускай поможет,

Все с ней будет по плечу.

Пусть блаженная от горя

И беды тебя хранит,

Верой крепкой, силой духа

Непременно наградит.



***

Ксения чудесная,

Сама прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Также 6 февраля отмечают День бармена.

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