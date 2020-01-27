Общество и люди

Поздравления с Днем ангела Ксении и Оксаны в стихах и прозе

Каждый человек сам выбирает день, когда именины отмечать, но есть и такие популярные праздники, когда весь мир поздравляет именинниц. День Ксении, который отмечают 6 февраля, — именно такой. В этот день праздник у всех Ксений и Оксан.

А «ФАКТЫ» сделали для них красивую подборку поздравлений и открыток.

Дорогая Ксюшенька, с любовью

Поздравляю, милая, тебя!

Доброта, успешность и здоровье

Окружают тесно пусть, любя.

Пусть в душе искрится счастье,

Заряжая настроение теплом.

И, конечно, пусть ненастья

Стороной обходят дом.



***

Жизнь нам щедро раздает

Радости мгновения,

Я сегодня от души

Поздравляю Ксению.

Пусть исчезнут навсегда

Все твои сомнения,

Не пугает пусть беда

Случайным посещением.

Для проблем и для забот

Хватит сил, терпения,

Пусть работа принесет

В карьере повышение.

Чтобы каждый день дарил

Желаний исполнение,

Чтоб весь мир тебя любил!

Счастья тебе, Ксения.

***

Как цветок — благоухать!

Никогда не унывать,

Никогда не ведать бед.

Много-много жизни лет!

Красоту не растерять,

Только краше еще стать

И всегда любимой быть,

Не теряя свою прыть.

Будь веселой и активной,

Смелой, четкой, позитивной.

Поздравляем тебя рьяно,

Наша милая Оксана!

***

Ксюша, Ксения, Оксана,

Признаемся без обмана,

Что тебя мы обожаем,

Свои чувства не скрываем!

К каждому подход найдешь,

Дашь совет, не оттолкнешь.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Мы желаем не меняться

И душевной оставаться.

Красотой нас удивлять

И улыбкою встречать.

***

Оксана, с днем прелестным!

Пусть праздник веселит,

Настроем расчудесным

И счастьем одарит!

Пусть будут комплименты,

Сюрпризы и цветы,

Приятные моменты

И море доброты!

***

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.



***

Именины — это праздник души, несущий в себе большое тепло, которое сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

Не забудьте, что 6 февраля отмечают также День бармена.

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