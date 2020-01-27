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Общество и люди

Поздравления с Днем ангела Ксении и Оксаны в стихах и прозе

5:55 6 февраля 2020 341
День Ксении
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Каждый человек сам выбирает день, когда именины отмечать, но есть и такие популярные праздники, когда весь мир поздравляет именинниц. День Ксении, который отмечают 6 февраля, — именно такой. В этот день праздник у всех Ксений и Оксан.

А «ФАКТЫ» сделали для них красивую подборку поздравлений и открыток.

Читайте также: Именины Ксении и Оксаны: красивые поздравления и открытки

День Ксении

Дорогая Ксюшенька, с любовью
Поздравляю, милая, тебя!
Доброта, успешность и здоровье
Окружают тесно пусть, любя.

Пусть в душе искрится счастье,
Заряжая настроение теплом.
И, конечно, пусть ненастья
Стороной обходят дом.

День Ксении
***
Жизнь нам щедро раздает
Радости мгновения,
Я сегодня от души
Поздравляю Ксению.

Пусть исчезнут навсегда
Все твои сомнения,
Не пугает пусть беда
Случайным посещением.

Для проблем и для забот
Хватит сил, терпения,
Пусть работа принесет
В карьере повышение.

Чтобы каждый день дарил
Желаний исполнение,
Чтоб весь мир тебя любил!
Счастья тебе, Ксения.

День Ксении

***
Как цветок — благоухать!
Никогда не унывать,
Никогда не ведать бед.
Много-много жизни лет!

Красоту не растерять,
Только краше еще стать
И всегда любимой быть,
Не теряя свою прыть.

Будь веселой и активной,
Смелой, четкой, позитивной.
Поздравляем тебя рьяно,
Наша милая Оксана!

День Ксении

***

Ксюша, Ксения, Оксана,
Признаемся без обмана,
Что тебя мы обожаем,
Свои чувства не скрываем!

К каждому подход найдешь,
Дашь совет, не оттолкнешь.
На работе и в семье
Доверяют все тебе.

Мы желаем не меняться
И душевной оставаться.
Красотой нас удивлять
И улыбкою встречать.

День Ксении

***
Оксана, с днем прелестным!
Пусть праздник веселит,
Настроем расчудесным
И счастьем одарит!

Пусть будут комплименты,
Сюрпризы и цветы,
Приятные моменты
И море доброты!

День Ксении

***
От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.
День Ксении

***
Именины — это праздник души, несущий в себе большое тепло, которое сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

Не забудьте, что 6 февраля отмечают также День бармена.

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