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Сбитый в Афганистане самолет оказался военным: талибы сообщили о гибели американцев
Самолет, который 27 января разбился на востоке Афганистана, не является гражданским самолетом, как сообщалось ранее, а узлом связи и ретранслятором ВВС США на базе самолета Bombardier.
Об этом говорится на странице Conflict Intelligence Team в Facebook.
Террористическая организация «Талибан» заявила, что сбила самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами, передает Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».
Военные США, по информации издания, отказалась комментировать заявление таллибов, но заявили, что на борту не было высокопоставленных американских военных.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали сбитом вертолете с украинцами на территории Афганистана.
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