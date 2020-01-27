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День ангела Ксении и Оксаны: лучшие открытки и короткие поздравления
6 февраля Ксении и Оксаны отмечают именины. И у вас есть прекрасная возможность поздравить их.
«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и коротких поздравлений с праздником
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Твое имя значит — «гостья»,
Так откуда ты пришла?
И с собою счастья горсти,
Наша, Ксюша, принесла.
Ты его дели с родными,
Про себя не забывай.
Будут пусть деньки такими,
Чтобы радость через край!
***
Сокровищ много на земле,
Чудес вокруг не счесть.
Но много радостнее мне,
Что ты на свете есть.
Тебе желаю, Ксюша, я
В счастливый этот час,
Чтоб не грустила ты ни дня,
Чтоб радовала нас.
***
Поздравления рвутся сами
Говориться для Оксаны!
Ну и пусть, скажу, конечно:
Оставайтесь юной вечно,
Пусть в глазах сияют звезды,
Спеют пусть улыбок гроздья,
И прекрасен будет лик,
Словно у принцесс из книг!
***
Оксана, ты — душа компании,
Ты наша искорка и смех.
Тебе сегодня пожелаем
Быть радостью для всех!
Пускай во всем тебе везет,
Уют пусть в доме селится,
Пускай твои друзья с тобой
Теплом своим поделятся!
Еще одну подборку поздравления смотрите здесь.
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