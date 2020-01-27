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День ангела Ксении и Оксаны: лучшие открытки и короткие поздравления

6 февраля Ксении и Оксаны отмечают именины. И у вас есть прекрасная возможность поздравить их.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и коротких поздравлений с праздником

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Твое имя значит — «гостья»,

Так откуда ты пришла?

И с собою счастья горсти,

Наша, Ксюша, принесла.

Ты его дели с родными,

Про себя не забывай.

Будут пусть деньки такими,

Чтобы радость через край!

***

Сокровищ много на земле,

Чудес вокруг не счесть.

Но много радостнее мне,

Что ты на свете есть.

Тебе желаю, Ксюша, я

В счастливый этот час,

Чтоб не грустила ты ни дня,

Чтоб радовала нас.

***

Поздравления рвутся сами

Говориться для Оксаны!

Ну и пусть, скажу, конечно:

Оставайтесь юной вечно,

Пусть в глазах сияют звезды,

Спеют пусть улыбок гроздья,

И прекрасен будет лик,

Словно у принцесс из книг!

***

Оксана, ты — душа компании,

Ты наша искорка и смех.

Тебе сегодня пожелаем

Быть радостью для всех!

Пускай во всем тебе везет,

Уют пусть в доме селится,

Пускай твои друзья с тобой

Теплом своим поделятся!



Еще одну подборку поздравления смотрите здесь.

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