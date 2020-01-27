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Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко потребовал открытого суда, но ему отказали
22-летнего Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, жительницы райцентра Ивановка, будут судить в закрытом режиме. Такое решение принял в понедельник, 27 января, Раздельнянский районный суд Одесской области. На этом настаивал представитель стороны обвинения, а также адвокаты семьи Лукьяненко. Ранее в сети сообщили, что подозреваемого, который находится в СИЗО, родственники не навещают.
В то же время сам подсудимый настаивал на рассмотрении дела в открытом режиме. Он утверждает, что закрытый процесс позволит осудить его за убийство фактически без доказательств. Напомним, Тарасову грозит пожизненное лишение свободы: ему инкриминируют похищение, попытку изнасилования и умышленное убийство девочки, а также надругательство над телом погибшей.
В декабре минувшего года обвиняемый заявил, что он не убивал, а вину взял на себя, потому что полицейские его били и требовали от него признательных показаний.
На этом же он настаивал и сегодня, сказав журналистам во время перерыва в судебном заседании, что его фактически принудили подписать самооговор.
«При этом угрожали расправой моим родителям и категорически запретили пообщаться с моим адвокатом наедине», — отметил Тарасов, уточнив, что потом адвокат посоветовал ему сделать заявление о невиновности в ходе открытого судебного заседания.
Также сегодня прокурор заявил ходатайство о продлении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд продлил арест Трасову до 26 марта.
Еще в ходе подготовительного судебного разбирательства председательствующий судья Анатолий Панчук сообщил, что семья убитой девочки требует от подозреваемого возместить им моральный ущерб в сумме миллион гривен и 68 тысяч гривен материальной компенсации.
Напомним, ранее Николай Тарасов опасался, что его могут перевести в камеру-одиночку, на чем настаивал руководитель СИЗО.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!