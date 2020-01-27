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В центре Одессы женщина пыталась покончить с собой: момент попал на видео
Вечером в понедельник, 27 января, в центре Одессы, у дома № 21 на улице Ольгиевской, женщина пыталась совершить самоубийство и подожгла себя прямо на улице. Ранее в Черновцах пьяный мужчина поджег дом вместе со своей семьей внутри. Больше всех пострадала 16-летняя девушка, дочь поджигателя.
Об этом инциденте сообщили в социальных сетях очевидцы, выложив видео. По словам свидетелей, она кричала, что устала жить и хочет покончить с собой.
Затем женщине удалось поджечь себя, и «одежда на ней начала гореть, словно факел».
Жильцы дома, услыхав душераздирающие крики, выбежали на улицу. Люди сбили пламя с одежды женщины и вызвали скорую помощь. Они также передали пострадавшую медикам.
В полиции это ЧП пока не комментируют.
Ранее 29-летний мужчина, поссорившись с гражданской женой, облил ее горючим веществом и поджег.
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