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Происшествия

В центре Одессы женщина пыталась покончить с собой: момент попал на видео

22:12 27 января 2020 318
подожгла себя
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в понедельник, 27 января, в центре Одессы, у дома № 21 на улице Ольгиевской, женщина пыталась совершить самоубийство и подожгла себя прямо на улице. Ранее в Черновцах пьяный мужчина поджег дом вместе со своей семьей внутри. Больше всех пострадала 16-летняя девушка, дочь поджигателя.

Об этом инциденте сообщили в социальных сетях очевидцы, выложив видео. По словам свидетелей, она кричала, что устала жить и хочет покончить с собой.

Затем женщине удалось поджечь себя, и «одежда на ней начала гореть, словно факел».

Жильцы дома, услыхав душераздирающие крики, выбежали на улицу. Люди сбили пламя с одежды женщины и вызвали скорую помощь. Они также передали пострадавшую медикам.

В полиции это ЧП пока не комментируют.

Ранее 29-летний мужчина, поссорившись с гражданской женой, облил ее горючим веществом и поджег.

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